Вылели лишнее слово village,jungle,garden jeans .

Английский язык
Вылели лишнее слово village,jungle,garden jeans .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю Jeans потому это одежда 
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