География 1)Ураларафическое положение Урала . 2) возраст пород. 3)полезные ископ??емые. Помогите прошу дам 50 баллов. Прошу пожалуйста.
География
География 1)Ураларафическое положение Урала . 2) возраст пород. 3)полезные ископ??емые. Помогите прошу дам 50 баллов. Прошу пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Урал расположен между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами. 2) 350-200 млн лет назад. 3) медноколчеданные руды , скарновомагнетитные , титано-магнетитовые , хромированые и окисно никелевые руды.
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