География 1)Ураларафическое положение Урала . 2) возраст пород. 3)полезные ископ??емые. Помогите прошу дам 50 баллов. Прошу пожалуйста.

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1)Урал расположен между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами. 2) 350-200 млн лет назад. 3) медноколчеданные руды , скарновомагнетитные , титано-магнетитовые , хромированые и окисно никелевые руды.