География 1)Ураларафическое положение Урала . 2) возраст пород. 3)полезные ископ??емые. Помогите прошу дам 50 баллов. Прошу пожалуйста.

География
География 1)Ураларафическое положение Урала . 2) возраст пород. 3)полезные ископ??емые. Помогите прошу дам 50 баллов. Прошу пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Урал расположен между  Восточно-Европейской и  Западно-Сибирской равнинами.  2) 350-200 млн лет назад. 3) медноколчеданные руды , скарновомагнетитные , титано-магнетитовые , хромированые и окисно никелевые руды.
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