Індустріально-аграрна струуктура господарства--це???
География
Індустріально-аграрна струуктура господарства--це???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Галузева структура відображає поділ господарства на якісно відмінні компоненти — галузі або їх групи — і показує основні пропорції між ними. Виділяють великі (комплексні) галузі господарства (промисловість, сільське господарство, транспорт, будівництво, торгівлю та ін.), які об’єднують у більші групи (сфери чи сектори) або ж членують на вужчі галузі, підгалузі і виробництва.
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