Площадь ромба равна 42, а периметр равен 28 . найдите высоту ромба

Геометрия
Площадь ромба равна 42, а периметр равен 28 . найдите высоту ромба
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28 / 4 = 7 - сторона ромба S = высота * сторона 42 = высота * 7 высота = 6 Ответ: 6 - высота ромба. 
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