Последствия связи между Балканским кризисом и началом Первой Мировой войны
История
Последствия связи между Балканским кризисом и началом Первой Мировой войны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Балканский кризис,то есть назревающий довольно давно конфликт австровенгрии и боснии,в конечном итоге привело к развязыванию 1 мировой войны.Убийство эксгерцога ферднинанда-просто повод для начала войны,которую австровенгрия и германия иксали довольно давно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
Найди правило по которому выполнена записи в каждом столбце и закончи их .... 7 = 863( ост. 6) и так далее все числа