Последствия связи между Балканским кризисом и началом Первой Мировой войны

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Балканский кризис,то есть назревающий довольно давно конфликт австровенгрии и боснии,в конечном итоге привело к развязыванию 1 мировой войны.Убийство эксгерцога ферднинанда-просто повод для начала войны,которую австровенгрия и германия иксали довольно давно