Очень обидчивого человека,который не терпит шуток называют?

Русский язык
Очень обидчивого человека,который не терпит шуток называют?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Недотрога наверное )
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