1. Выберите правильное определение. А. Стилистка – это наука, изучающая различные стили языка, а также нормы и способы их употребления в условиях языкового общения. Б. Стилистка – это наука, изучающая словарный состав языка. ...

Русский язык

1. Выберите правильное определение. А. Стилистка – это наука, изучающая различные стили языка, а также нормы и способы их употребления в условиях языкового общения. Б. Стилистка – это наука, изучающая словарный состав языка. В. Стилистка – это наука о текстах произведений художественной литературы, устанавливающая подлинность того или иного текста 2. Выберите правильное определение. А. Публицистический стиль – это стиль художественных произведений, романов, повестей, рассказов, которые воздействуют на общественное мнение. Б. Публицистический стиль – это стиль научных статей, докладов, монографий, которые точно и полно объясняют закономерности развития природы и общества. В. Публицистический стиль – это стиль общественно-политической литературы, периодической печати, ораторской речи. Он призван воздействовать на массы, призывать их к действию, сообщать информацию. 3. Какой из стилей речи не относится к книжному стилю? А. разговорный Б. официально-деловой В. художественный 4. Для какого стиля речи важнейшая функция – не передача информации, а общение? А. научный Б. разговорный В. публицистический 5. К какому стилю речи относятся эти жанры речи: законы, приказы, заявления? А. официально-деловой Б. разговорный В. публицистический 6. Что характерно для художественного стиля речи? А. объективность в изображении Б. использование в сфере науки и техники В. использование всех пластов стилей речи 7. Какому стилю речи присуща призывность? А. разговорный Б. публицистический В. официально-деловой 8. Какой стиль речи используется в СМИ? А. публицистический Б. разговорный В. научный 9. Какое это средство выразительности: «передо мной явилась ты, как мимолетное виденье»? А. метафора Б. сравнение В. олицетворение 10. Какое это средство выразительности: «Веселый ветер»? А. сравнение Б. метафора В. эпитет 11. Определите, к каким стилям речи относятся приведённые отрывки: 1) Гоголь умер! Какую русскую душу не потрясут эти два слова?.. Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертью, называть великим. Человек, который своим именем означал эпоху в истории нашей литературы; человек, которым мы гордимся, как одной из слав наших! Он умер, поражённый в самом цвете лет, в разгар сил своих, не окончив начатого дела, подобно благороднейшим из его предшественников. 2) Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве, на Немецкой улице (ныне улица Баумана) в доме И. В. Скворцова, сослуживца отца Пушкина по Московскому военному комиссариату. Сейчас на месте бывшего владения Скворцова стоит здание школы №353 (улица Баумана, 10), построенной к столетию со дня гибели поэта (1837 г.) и тогда же получившей его имя. На стене школы – мемориальная доска. 3) Это была крошечная сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и злыми глазками, с маленьким вострым носом и простоволосая. Белобрысые, мало поседевшие волосы её были жирно смазаны маслом. На её тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпьё, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрёпанная и пожелтелая меховая кацавейка. Старушонка поминутно кашляла и кряхтела. 4) Один раз я даже управлял департаментом. И странно: директор уехал,- куда уехал, неизвестно. Ну, натурально, пошли толки: как, что, кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало,- нет, мудрено. Кажется, и легко на вид, а рассмотришь – просто черт возьми! а) научный б) официально-деловой в) публицистический г) художественный д) разговорный 12. Определите, какие жанры не относятся к публицистическому стилю. А. интервью Б. устное выступление В. юмористический рассказ Г. репортаж Д. очерк Е. повесть 13. Определите, какое словосочетание не соответствует научной лексике А. ядерная физика Б. смежные отрасли В. красный сарафан Г. промышленная нагрузка Д. выдвинутая гипотеза 14. Определите, к какому типу речи относится отрывок: Каким образом уловить тайну личности поэта в его творениях? Изучить поэта, значит не только ознакомиться с его произведениями, но и перечувствовать, пережить их. Всякий истинный поэт никогда и ничего не выдумывает – он отражает реальную жизнь. А. повествование Б. описание В. рассуждение 15. Дайте толкование стилевым чертам А. Обобщенность – это … Б. Субъективность – это … В. Образность – это …

Автор: Гость