Почему время правление елизаветы второй называли золотым веком

История
Почему время правление елизаветы второй называли золотым веком
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Золотой век русского дворянства начался даже чуть раньше, с подписания Петром 3 "Манифеста о даровании вольности дворянству". Екатерина 2 продолжила эту политику, по сути закрепив за дворянством право называться элитой общества. Она издала не указ, а Наказ, своего рода послание Уложенной комиссии, в котором расписывала свое видение дворянства, как оплота общества и касалась его привилегий. Чуть позже Екатерина издает "Грамоту на права и вольности для дворянства", в которой расширяет все льготы этого сословия. Дворяне получают право на владение землей и крестьянами, освобождаются от податей и от несения военной службы, получают право на неприкосновенность дворянского достоинства, и многие другие преимущества. Никогда раньше и никогда позже дворяне не имели таких свобод и именно поэтому правление Екатерины стали называть золотым веком дворянства.автор вопроса выбрал этот ответ лучшим

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