Как далеко мог уплыть первый пароход за 5 часов пути если его скорость была 8 килом??тров в час
Физика
Как далеко мог уплыть первый пароход за 5 часов пути если его скорость была 8 килом??тров в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5ч*8км/ч=40 километров
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