Решите уравнениЯ -8,8-х=-3,7 х-9,21=-4,3
Математика
Решите уравнениЯ -8,8-х=-3,7 х-9,21=-4,3
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-8,8-x=-3,7 -x=5,1 x=-5,1 x-9,21=-4,3 x=4,91
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