Экспериментальная задача: Определить массу воздуха в полном коробке спичек. Об??рудование: Коробок спичек, линейка, нитка.

Физика
Экспериментальная задача: Определить массу воздуха в полном коробке спичек. Об??рудование: Коробок спичек, линейка, нитка.
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Автор: Гость
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Гость:
Хз мой друг . подпишись на меня в ютубе и я скажу
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