Изобразите схему электронного строение атома Mg
Химия
Изобразите схему электронного строение атома Mg
Ответ(ы) на вопрос:
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Mg +12 )₂)₈)₂ 2,8,2-электроны на слоях; +12-заряд атома
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