Ребят срочно нужны частушки про тыкву

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Ребят срочно нужны частушки про тыкву
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтоб работалось нормально, Был здоровый цвет лица, Ешьте тыкву регулярно, Ешьте тыкву без конца.  Запеченную и с кашей, Лучше - с пшенною крупой, И тогда здоровье ваше Будет крепкою горой.  Никакие ураганы Вас тогда не пошатнут, Еште тыкву регулярно, - Будет в животе уют.  В ней клетчатки очень много, В ней пектины, калий есть, Витаминов также много, Можно без опаски есть.  Словно щеточкой прочистит Вам кишечник от всего, Что скопилось, стало лишним, И оздоровит его.  Также можно выпить соку, И в стакан добавить мед, В нем намного больше проку Станет, силу мед дает.  Много микроэлементов В меде, как и в тыкве есть, Если вам запомнить это, Будет пользы вам не счесть.  Сердце станет здоровее, И склероз сойдет на нет, Вы послушайте скорее Нашь полезнейший совет. 
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