Ребят срочно нужны частушки про тыкву

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Чтоб работалось нормально, Был здоровый цвет лица, Ешьте тыкву регулярно, Ешьте тыкву без конца. Запеченную и с кашей, Лучше - с пшенною крупой, И тогда здоровье ваше Будет крепкою горой. Никакие ураганы Вас тогда не пошатнут, Еште тыкву регулярно, - Будет в животе уют. В ней клетчатки очень много, В ней пектины, калий есть, Витаминов также много, Можно без опаски есть. Словно щеточкой прочистит Вам кишечник от всего, Что скопилось, стало лишним, И оздоровит его. Также можно выпить соку, И в стакан добавить мед, В нем намного больше проку Станет, силу мед дает. Много микроэлементов В меде, как и в тыкве есть, Если вам запомнить это, Будет пользы вам не счесть. Сердце станет здоровее, И склероз сойдет на нет, Вы послушайте скорее Нашь полезнейший совет.