Реши задачу с помощью уравнения:угол POK равен 145°,внутри угла проведен луч OM.угол KOM меньше угла POM на 80°.сколько градусов содержит угол POM?

Математика

Реши задачу с помощью уравнения:угол POK равен 145°,внутри угла проведен луч OM.угол KOM меньше угла POM на 80°.сколько градусов содержит угол POM?

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