Реши задачу с помощью уравнения:угол POK равен 145°,внутри угла проведен луч OM.угол KOM меньше угла POM на 80°.сколько градусов содержит угол POM?
Математика
Реши задачу с помощью уравнения:угол POK равен 145°,внутри угла проведен луч OM.угол KOM меньше угла POM на 80°.сколько градусов содержит угол POM?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он содержит вроде как 65 градусов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста!!! А где ее след чуть заметней ложится, Там буйно потом урожай колосится. Какой падеж будет в слове след и урожай
Геометрия
Одна сторона прямоугольника на 2 см больше другой. Периметр равен 56 см. Вычисли стороны прямоугольника.
Литература