Протяжённость красного моря по направлению в градусах
География
Протяжённость красного моря по направлению в градусах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина Красного моря на сегодняшний день составляет 2350 км, ширина 350 ... Среднее ее значение остается практически постоянным и составляет в среднем 22 градуса.
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