Протяжённость красного моря по направлению в градусах

География
Протяжённость красного моря по направлению в градусах
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина Красного моря на сегодняшний день составляет 2350 км, ширина 350 ... Среднее ее значение остается практически постоянным и составляет в среднем 22 градуса.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Реши задачу с помощью уравнения:угол POK равен 145°,внутри угла проведен луч OM.угол KOM меньше угла POM на 80°.сколько градусов содержит угол POM?
Ответить
Геометрия
Площадь ромба равна 42, а периметр равен 28 . найдите высоту ромба
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста!!! А где ее след чуть заметней ложится, Там буйно потом урожай колосится. Какой падеж будет в слове след и урожай
Ответить
Геометрия
Одна сторона прямоугольника на 2 см больше другой. Периметр равен 56 см. Вычисли стороны прямоугольника.
Ответить
Литература
Ребят срочно нужны частушки про тыкву
Ответить