По вертикальному столбу высотой 6 м ползёт улитка.За день она поднимается на 4 м а за ночь опускается на 3 м. Через сколько дней улитка доберётся до вершины столба? как выглядит решение задачи? Чисто логически ответ 3 дня,а к...

Математика

По вертикальному столбу высотой 6 м ползёт улитка.За день она поднимается на 4 м а за ночь опускается на 3 м. Через сколько дней улитка доберётся до вершины столба? как выглядит решение задачи? Чисто логически ответ 3 дня,а как выглядит решение задачи???

Автор: Гость