По вертикальному столбу высотой 6 м ползёт улитка.За день она поднимается на 4 м а за ночь опускается на 3 м. Через сколько дней улитка доберётся до вершины столба? как выглядит решение задачи? Чисто логически ответ 3 дня,а к...
Математика
По вертикальному столбу высотой 6 м ползёт улитка.За день она поднимается на 4 м а за ночь опускается на 3 м. Через сколько дней улитка доберётся до вершины столба? как выглядит решение задачи? Чисто логически ответ 3 дня,а как выглядит решение задачи???
Ответ(ы):
Гость:
За каждый день улитка продвигается на 4-3=1 м. 1 м/д. 6 м/1 м/д=6 дней
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