По выражению 600+(600-240) составь задачу,условие которой содержит слова "на 240 меньше".
Математика
По выражению 600+(600-240) составь задачу,условие которой содержит слова "на 240 меньше".
Ответ(ы):
Гость:
В одной роте 600 солдат, а в другой на 240 меньше... Сколько солдат всего. ?
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