Пожалуйста помогите (В саду растёт 180 деревьев, из них 4 девятых составляют вишни? Сколько вишен растёт в саду)

Математика

Пожалуйста помогите (В саду растёт 180 деревьев, из них 4 девятых составляют вишни? Сколько вишен растёт в саду)

Автор: Гость