Пожалуйста помогите (В саду растёт 180 деревьев, из них 4 девятых составляют вишни? Сколько вишен растёт в саду)
Математика
Пожалуйста помогите (В саду растёт 180 деревьев, из них 4 девятых составляют вишни? Сколько вишен растёт в саду)
Ответ(ы):
Гость:
180 * 4/9 = 180 /9 *4 = 20*4=80 вишен в саду
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