Просклоняйте числительные тысяча миллион и миллиард в множественном числе

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Просклоняйте числительные тысяча миллион и миллиард в множественном числе
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
И.п тысячи        Ип миллионы            Ип миллиарды Рп тысячей        Рп миллионов           Рп миллиардов Дп тысячам         Дп миллионам          Дп миллиардам Вп тысячи          Вп миллионы            Вп миллиарды Тп тысячами        Тп миллионами        Тп миллиардами Пп о тысячах         Пп о миллионах      Пп о миллиардах                                  
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