по задаче составить систему уравнения: За 3м одной ткани и 6м другой заплатили 900р. Сколько стоит 1м каждой ткани, если 9м первой ткани стоят столько же, сколько 12м второй?

Алгебра

по задаче составить систему уравнения: За 3м одной ткани и 6м другой заплатили 900р. Сколько стоит 1м каждой ткани, если 9м первой ткани стоят столько же, сколько 12м второй?

Автор: Гость