по задаче составить систему уравнения: За 3м одной ткани и 6м другой заплатили 900р. Сколько стоит 1м каждой ткани, если 9м первой ткани стоят столько же, сколько 12м второй?
Алгебра
по задаче составить систему уравнения: За 3м одной ткани и 6м другой заплатили 900р. Сколько стоит 1м каждой ткани, если 9м первой ткани стоят столько же, сколько 12м второй?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x руб. - Стоимость 1 метра первой ткани у руб. - Стоимость 2 метра второй ткани Система уравнений: 3*x+6*y=900 9*x=12*y из второго уравнения выражаем x = 12*y/9 = 4/3*y подставляем в первое 3*4/3*y+6*y = 900 4*y+6*y = 900 (4+6)*y = 900 10*y = 900 y = 900/10 = 90 x = 4/3*90 = 4*30 = 120 ответ: 120 руб. - стоимость 1-й ткани 90 руб. стоимость 2-й ткани
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