Победителю конкурса книголюбов разрешается выбрать две книги из 10 различных книг. Сколькими способами он может осуществить этот выбор?
Алгебра
Победителю конкурса книголюбов разрешается выбрать две книги из 10 различных книг. Сколькими способами он может осуществить этот выбор?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.KHIGU.........10 cpocobami 2.KHIGU......... 9 cpocobami Dve raznye iz 10 : 10.9=90 (cpocobov)
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