Победителю конкурса книголюбов разрешается выбрать две книги из 10 различных книг. Сколькими способами он может осуществить этот выбор?

Алгебра
Победителю конкурса книголюбов разрешается выбрать две книги из 10 различных книг. Сколькими способами он может осуществить этот выбор?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.KHIGU.........10 cpocobami 2.KHIGU......... 9 cpocobami Dve raznye iz 10 : 10.9=90 (cpocobov)
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