Почему 253 делится на 23????помогите!
Математика
Почему 253 делится на 23????помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что так устроена математика будет 11
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