Почему Александр Македонский завоевал пол. мира
История
Почему Александр Македонский завоевал пол. мира
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что он хотел быть батькой всего мира
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