Кое у кого сложилось впечатление, что умения бессовестно и нахально врать вполне ??остаточно, чтобы стать выдающимся рыболовом

Русский язык
Кое у кого сложилось впечатление, что умения бессовестно и нахально врать вполне ??остаточно, чтобы стать выдающимся рыболовом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это просто глупости рыболов не должен врать. Ему вообще это никчему
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