Як заробити полный розбир именника слова яблучка

Українська мова
Як заробити полный розбир именника слова яблучка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Аналiзоване слово. 2)Початкова форма. 3)власна чи загальна назва. 4)Назва iстоти чи не iстоты. 5)Лексичне значення - конкретне чи абстрактне. 6)Рiд. 7)Число. 8)Вiдмiнок  9)Синтаксична роль. 10)Вiдмiна. 11)Група.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Право
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!! 1. Понятие «право» в объективном смысле означает: 1. Правила поведения людей в общественных местах. 2.Совокупность о...
Ответить
Другие предметы
Питается ли коршун хорьками? :D
Ответить
Физика
Баскетбольный мяч массой 650 г падает с полки расположенной на высоте 4 м определит?? скорость мяча перед падением на пол
Ответить
Русский язык
Составь и запиши разные по цели высказыванья предложения со словами солнце труд школа
Ответить
Русский язык
Решите пожалуйста номер 425
Ответить