Як заробити полный розбир именника слова яблучка
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Як заробити полный розбир именника слова яблучка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Аналiзоване слово. 2)Початкова форма. 3)власна чи загальна назва. 4)Назва iстоти чи не iстоты. 5)Лексичне значення - конкретне чи абстрактне. 6)Рiд. 7)Число. 8)Вiдмiнок 9)Синтаксична роль. 10)Вiдмiна. 11)Група.
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