Решите пожалуйста номер 425
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Решите пожалуйста номер 425
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обе школьницы,оба здания,оба шестиклассника,два шестиклассника,два здания,две школьницы,двое суток. Три костюма,три школьника,три шестиклассницы,трое саней.
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