Составь и запиши разные по цели высказыванья предложения со словами солнце труд школа

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Составь и запиши разные по цели высказыванья предложения со словами солнце труд школа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Школа-это большой труд и второе солнце в нашей жизни
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