Баскетбольный мяч массой 650 г падает с полки расположенной на высоте 4 м определит?? скорость мяча перед падением на пол
Физика
Баскетбольный мяч массой 650 г падает с полки расположенной на высоте 4 м определит?? скорость мяча перед падением на пол
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потенциальная энергия mgh = кинетической энергии в момент падения m*v в квадрате :2 масса сокращается. v в квадрате= 2gh=2*9,8*4= 78,4 извлекаем корень v=8,85 мс Ответ: 8.85 мс
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