Баскетбольный мяч массой 650 г падает с полки расположенной на высоте 4 м определит?? скорость мяча перед падением на пол

Физика

Баскетбольный мяч массой 650 г падает с полки расположенной на высоте 4 м определит?? скорость мяча перед падением на пол

Автор: Гость