Баскетбольный мяч массой 650 г падает с полки расположенной на высоте 4 м определит?? скорость мяча перед падением на пол

Физика
Баскетбольный мяч массой 650 г падает с полки расположенной на высоте 4 м определит?? скорость мяча перед падением на пол
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потенциальная энергия  mgh = кинетической энергии в момент падения m*v в квадрате :2      масса сокращается.                                      v в квадрате= 2gh=2*9,8*4= 78,4   извлекаем корень  v=8,85 мс                                                                Ответ: 8.85 мс
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