В природе есть праздники. Ледоход. Первая зелень. Первый снег. И есть прекрасная пора осени.В это время земля надевает самые дорогие наряды. ...Определить тип текста

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В природе есть праздники. Ледоход. Первая зелень. Первый снег. И есть прекрасная пора осени.В это время земля надевает самые дорогие наряды. ...Определить тип текста

Автор: Гость