Почему человек должен в корне изменить своё отношение к окружающей природной сре??е?

География
Почему человек должен в корне изменить своё отношение к окружающей природной сре??е?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек должен изменить своё отношение к природной среде потомучто от этого зависит дольнейшая экоголия .Если не сего не придпринять то последствия плачевны.А если не вырубать леса , не убивать животных и т.д то всё может быть хорошо. Прожу прощения за ошибки
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