Почему человек должен в корне изменить своё отношение к окружающей природной сре??е?

Гость: Гость:

Человек должен изменить своё отношение к природной среде потомучто от этого зависит дольнейшая экоголия .Если не сего не придпринять то последствия плачевны.А если не вырубать леса , не убивать животных и т.д то всё может быть хорошо. Прожу прощения за ошибки