Опираясь на соответствующие табличные случаи умножения,найди значения следующих произведений.400*4,700*3,500*9,600*8,200*7,800*2
Математика
Опираясь на соответствующие табличные случаи умножения,найди значения следующих произведений.400*4,700*3,500*9,600*8,200*7,800*2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400×4= 4×4×100= 16×100=1600 700×3= 7×3×100= 21×100=2100 500×9= 5×9×100= 45×100=4500 600×8= 6×8×100= 48×100=4800 200×7= 2×7×100= 14×100=1400 800×2= 8×2×100= 16×100=1600
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