Помогите составить синевейн к словам контроль и санкция Даю 13 баллов
Обществознание
Помогите составить синевейн к словам контроль и санкция Даю 13 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Контроль 2. Наблюдения цель 3. Наблюдать искать смотреть 4. Функция системы управления 5. Наблюдения 1.Санкция 2. Последствия штраф 3. Наказывать исполнять накапливать 4. неблагоприятный последствия нарушившего 5. Последствие
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