Ноутбук- разобрать по составу

Русский язык
Ноутбук- разобрать по составу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ноутбук-корень Ноутбук-основа Окончание нулевое
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