We __(for get) her birthday present.It _(be) most embarassing

Английский язык
We __(for get) her birthday present.It _(be) most embarassing
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
We _had forgotten_ her birthday present. или We _forgot_ her birthday present It _was_ most embarRassing 
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