Почему человек теплокровный а лягушка хладнокровная
Биология
Почему человек теплокровный а лягушка хладнокровная
Ответ(ы):
Гость:
У человека тёплая кровь. У лягушки - она холодная, ей позволяет находится в холодных местах обитаниях и плавать в холодной воде. А вообще это всё эволюция.
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