Почему деятелей возрождения называют титанам?

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В эпоху Возрождения (она же – Ренессанс) появился такой тип личности, который принято называть “Титанами Возрождения”, с лёгкой руки то ли Маркса, то ли Энгельса. В России примером такого человека может служить Михаил Ломоносов, к примеру. Эти титаны отличались тем, что умели сразу много: они писали трактаты о химии, минералогии, об искусстве сонета, верховой езды, о ядах.. . При этом они занимались государственным управлением, анатомировали трупы, писали картины, работали дипломатами, врачами, делали открытия в астрономии, знали много языков и коллекционировали античные обломки, составляя к ним такие каталоги, которыми искусствоведы частично пользуются и до сих пор. Вот этот тип личности и называется – “ренессансный тип личности”. Всё умею, всё могу. Такие люди встречаются и сейчас. Но очень редко. Это особенный дар, вывих природы, исключение из правила. Как гибкость (растяжка) в гимнастике, как в балете – высокий прыжок. Гуманисты разработали свой идеал человека, названный универсальным человеком. По определению одного из наиболее известных представителей гуманизма, Леона Баттиста Альберти (1404-72), это «человек, который может сделать всё, если он будет» . «Универсальный человек» воплотил основные принципы возрожденческого гуманизма, который считал человека центром вселенной, неограниченным в способностях к развитию. «Универсальный человек» стремился охватить всё знание, развивать свои способностей настолько полно, насколько возможно, совершенствоваться в физическом развитии, в социальных достижениях и в искусствах. Такой идеал блестяще иллюстрировался Альберти — он был признанным архитектором, живописцем, знатоком античности, поэтом, учёным и математиком, а также гордился навыками наездника и спортивными достижениями — и Леонардо да Винчи (1452-1519), чья одарённость проявилась в искусстве, науке, музыке, изобретательстве и литературе. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля и других гениев часто называют «титанами Возрождения» . Эпоха титанов; Микеланджело Буанарроти, Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти. Главным признаком Возрождения, как казалось современникам, явился расцвет искусств после долгих веков средневекового «упадка» ; расцвет, «возродивший» античную художественную мудрость. Труд художника, скульптора и архитектора люди XV–XVI веков понимали как особый язык, с помощью которого можно узнать тайны «божественной Природы» . Своего расцвета Возрождение в Италии достигает в конце XV – первой половине XVI века. Этот период называют Высокое возрождение. К нему относится творчество величайших деятелей Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонароти, Рафаэля Санти. Это были гении, проявившие себя во многих областях искусства и науки. Поэтому их часто называют титанами Возрождения. Леонардо да Винчи (1452–1519). Его необыкновенная одарённость поражала современников. Он был художником, поэтом, архитектором, разбирался в механике и военном деле. Длительные опыты научили изображать объём тончайшими оттенками, игрой света. Математические расчёты помогли ему показать в картинах глубину пространства, перспективу, Кроме живописных произведений, сохранилось несколько грандиозных фресок, например «Тайное вечере» , украсившее стену богатого миланского монастыря. Но фреска написана не по мокрой штукатурке и ещё при жизни художника стала осыпаться. Выбрав традиционный сюжет, он поставил задачу изобразить различную реакцию на слова Христа: «Один из Вас предаст меня» . Но, наверное, наиболее известное произведение – портрет Моны Лизы. Неуловимая дымка окутывает лицо и фигуру, смягчает контуры. Этот приём называется сфумато (дымка) – когда краски смешиваются без линий и краёв. Часто художник делал это пальцем.