Почему эпизод "нашествие"написан в форме вариаций?..

Музыка
Почему эпизод "нашествие"написан в форме вариаций?..
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Этот раздел по форме (сцена нашествия) -  вариации на сопрано-остинато, т.е. все время повторяется одна и та же мелодия, а на нее наслаивается все новая и новая фактура, таким образом создается ощущение неумолимой и неизбежно надвигающейся машины (фашисткой армии). Именно для того, чтоб создать атмосферу приближающегося  однообразно марширующего войска. 
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