Почему эпизод "нашествие"написан в форме вариаций?..
Музыка
Почему эпизод "нашествие"написан в форме вариаций?..
Ответ(ы):
Гость:
Этот раздел по форме (сцена нашествия) - вариации на сопрано-остинато, т.е. все время повторяется одна и та же мелодия, а на нее наслаивается все новая и новая фактура, таким образом создается ощущение неумолимой и неизбежно надвигающейся машины (фашисткой армии). Именно для того, чтоб создать атмосферу приближающегося однообразно марширующего войска.
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