Резьба по дереву 5-6 предложений

Гость: Гость:

Приехал мастер по резьбе по дереву Резьба по дереву - тонкое искусство Ученик использовал резьбу по дереву, и вышел у него стул Никто не сравнится с ним по резьбе по дереву Научиться резьбе по дереву надо несколько месяцев, а то и годы Мальчик не хотел учиться резьбе по дереву