Резьба по дереву 5-6 предложений
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Резьба по дереву 5-6 предложений
Ответ(ы):
Гость:
Приехал мастер по резьбе по дереву Резьба по дереву - тонкое искусство Ученик использовал резьбу по дереву, и вышел у него стул Никто не сравнится с ним по резьбе по дереву Научиться резьбе по дереву надо несколько месяцев, а то и годы Мальчик не хотел учиться резьбе по дереву
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