ПОМОГИТЕ!!!! Разложите выражение 2х+у+у^2-4x^2 на множители. Упростите выражение (2-а)(4а+2а+а^2)-(3+а)(9-6а+а^2) и найдите его значение при а= -2 Разложите на множители выражение х^6-х^2*у^4

Алгебра

ПОМОГИТЕ!!!! Разложите выражение 2х+у+у^2-4x^2 на множители. Упростите выражение (2-а)(4а+2а+а^2)-(3+а)(9-6а+а^2) и найдите его значение при а= -2 Разложите на множители выражение х^6-х^2*у^4

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