ПОМОГИТЕ!!!! Разложите выражение 2х+у+у^2-4x^2 на множители. Упростите выражение (2-а)(4а+2а+а^2)-(3+а)(9-6а+а^2) и найдите его значение при а= -2 Разложите на множители выражение х^6-х^2*у^4

Алгебра
ПОМОГИТЕ!!!! Разложите выражение 2х+у+у^2-4x^2 на множители. Упростите выражение (2-а)(4а+2а+а^2)-(3+а)(9-6а+а^2) и найдите его значение при а= -2 Разложите на множители выражение х^6-х^2*у^4
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)(2х+у)+(у-2х)(у+2х)=(у+2х)(1+у-2х) 2)8а-4а^2+4а-2а^2+ 2а^2-а^3- 27-9а+18а+6а^2-3а^2-а^3= 21а-а^2-2а^3= а(21-а-а^2)=-2(21-(-2)-(-2)^2)=-38.
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