Расставьте ударение в словах опрятно, обаяние, воплощать, стремление, будущее, самовоспитание, творчество, современник, деятельность.
Русский язык
Расставьте ударение в словах опрятно, обаяние, воплощать, стремление, будущее, самовоспитание, творчество, современник, деятельность.
Ответ(ы):
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ОпрЯтно, обаЯние, воплощАть, стремлЕние, бУдущее, самовоспитАние, твОрчество, совремЕнник, дЕятельность
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