записать в отрицательной форме на английском языке три предложения

Английский язык
записать в отрицательной форме на английском языке три предложения
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