Почему физиологический критерий можно считать следствием генетического критери???

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Физиологический критерий изучает саму сущность живого, жизнь его при патологиях (отклонениях), т е о изменениях функционирования и регуляции биологических систем разного уровня организации (молекулярный, организменный, популяционный). А это по сути и есть генетический критерий - всё это изучается при помощи генетического критерия - изменчивость (патологии это и есть физиологический критерий и он возникает при изменчивость организма) и наследственность организма. В общем всё из-за мутаций, а это и есть генетика. Если мутация происходит, то меняются биологические системы и их функционирование, а это уже в свою очередь физиологический критерий.