Почему герои романа жюля верна дети капитана гранта в поисках потерпевших корабл??крушение вынуждены были посетить все материки через которые проходила параллель 37 11 южной широты

География
Почему герои романа жюля верна дети капитана гранта в поисках потерпевших корабл??крушение вынуждены были посетить все материки через которые проходила параллель 37 11 южной широты
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Они искали своего отца и думали что он на острове.После чего нашли бутылку с координатами 37 градусов 11 южной широты.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Де народився Дік Сенд?
Ответить
Русский язык
Составьте 2 словосочетания (сущ + сущ)
Ответить
Математика
Через 13 лет отец будет втрое старше сына. Сколько лет теперь отцу,если сыну 7 лет?
Ответить
Другие предметы
В каком году был построен первый дольмен
Ответить
Математика
Добрый день с: Решите уравнения: 2/3 х +4/9 х = 3.2 ; 5/12 х - 4/15 х = 0.51
Ответить