Почему герои романа жюля верна дети капитана гранта в поисках потерпевших корабл??крушение вынуждены были посетить все материки через которые проходила параллель 37 11 южной широты
География
Почему герои романа жюля верна дети капитана гранта в поисках потерпевших корабл??крушение вынуждены были посетить все материки через которые проходила параллель 37 11 южной широты
Ответ(ы):
Гость:
Они искали своего отца и думали что он на острове.После чего нашли бутылку с координатами 37 градусов 11 южной широты.
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