Почему именно на Русской равнине наиболее полно представлены природные зоны нашей страны?

География
Почему именно на Русской равнине наиболее полно представлены природные зоны нашей страны?
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Самыми крупными природными комплексами Русской равнины являются природные зоны, наиболее полно представленные в ее пределах.Причины разнообразия природных комплексов равнины объясняются особенностями климата и рельефа. Эта закономерная зависимость изменения физико-географических условий на территории Русской равнины при движении с северо-запада на юго-восток показана на профиле и графике.Тундры и лесотундры, расположены севернее Полярного круга и занимают всю приморскую низменность. Рельеф здесь плоский, местами всхолмленный.Климат на этой территории субарктический, но из-за влияния Баренцева моря более теплый, чем на востоке страны, и очень влажный. Почвы — тундрово-глеевые. Растительность — мохо-волишайниковая на севере, кустарничковая на юге. Граница многолетней мерзлоты проходит почти по границе этого комплекса. Зимой в тундре надолго воцаряется белое безмолвие. Летом все оживает. Тундра буквально наполняется стаями перелетных птиц — гусей, уток, куликов. На берегах озер, среди кочек гнездятся даже белые лебеди. Звенят тучи комаров и мошек (в народе их называют «гнус»). Главное домашнее животное тундры — северный олень.Тайга, смешанные и широколиственные леса. Это самый большой природный комплекс Русской равнины. Он занимает более половины ее территории от Северного полярного круга до 50° с. ш. на западе и до 55° с. ш. на востоке. Состав лесов неодинаков. На севере это тайга: густые сумрачные еловые леса, к югу на песчаных почвах появляется сосна. Характерная особенность всей таежной зоны — преобладание темных еловых лесов и заболоченность.Южнее расположены смешанные и широколиственные леса. На территории смешанных лесов часто встречаются заболоченные песчаные низины, оставшиеся после отступления ледника. Это полесья. Здесь на песчаных почвах преобладают сосновые боры. Территория смешанных лесов наиболее плотно заселена.Лесостепи и степи занимают всю южную часть равнины, за исключением юго-востока. Рельеф здесь равнинный, но поверхность изрезана долинами рек, оврагами, балками.Росту оврагов способствуют бурное весеннее таяние снегов, летние короткие, но сильные ливни и большая распаханность территории. Климат здесь еще более континентальный с небольшим количеством осадков, жарким летом и довольно холодной зимой.Степи почти повсеместно распаханы. Современный их облик — это бесконечные поля пшеницы, подсолнечника, кукурузы.Полупустыни и пустыни занимают крайний юго-восток Русской равнины, прилегающий к Каспийскому морю. В рельефе преобладают невысокие, плоские междуречья. Изредка над ними возвышаются небольшие поднятия, например гора Большое Богдо (150 м над уровнем моря). Неглубокие понижения заняты солеными озерами. Самые большие из них — Эльтон и Баскунчак. Осадков выпадает около 200 мм, что в 5—6 раз меньше испаряемости. Почвы светло-каштановые, в понижениях — солонцы и солончаки. :)

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