Почему история которую рассказал Пришвин "Выскочка" закончилась таким образом? Придумай другой конец

Литература
Почему история которую рассказал Пришвин "Выскочка" закончилась таким образом? Придумай другой конец
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сорока успела улететь и все  улетели за ней ,  а собака осталась без обеда.
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