Ученика получили задание написать мне Сколько различных трехзначных чисел не содержащих записи цифру 7 Сколько всего можно записать таких чисел

Математика
Ученика получили задание написать мне Сколько различных трехзначных чисел не содержащих записи цифру 7 Сколько всего можно записать таких чисел
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
700 примерно так. .
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