Ученика получили задание написать мне Сколько различных трехзначных чисел не содержащих записи цифру 7 Сколько всего можно записать таких чисел

Математика

Ученика получили задание написать мне Сколько различных трехзначных чисел не содержащих записи цифру 7 Сколько всего можно записать таких чисел

Автор: Гость