Поставь скобки и расставь порядок выполнения действий,чтобы получились верные равенства: 2*2+2:2+2=2 2*2+2:2+2=18 4+4*4+4:2=32 4+4*4+4:2=10
Математика
Поставь скобки и расставь порядок выполнения действий,чтобы получились верные равенства: 2*2+2:2+2=2 2*2+2:2+2=18 4+4*4+4:2=32 4+4*4+4:2=10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*(2+2):(2+2) = 2 2*2+2:2+2=18 - не получается никак (4+4)*(4+4):2=32 4+4*4+4:2=10 - не получается никак
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