Особенности рельефа, климата, внутренних вод и природных зон страны Канада.

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Наиболее суровый климат на севере Канады, на побережье Тихого океана его сменяет умеренный – причиной этому служит большая протяженность страны и расположение горных массивов и рек. На севере страны находится территория вечных льдов, а на западном побережье все покрыто буйной растительностью. Климат Канады наиболее теплый около границ с США, жарким летом может похвастаться центральная часть страны, юг Британской Колумбии, Онтарио и Монитоба. По причине субтропического климата на юго-западе страны и арктического на севере, страна славится большим количеством хвойных лесов, деревья Канады произрастают по всей ее территории и занимают 19% общей площади. Государство богато минеральными ресурсами и железными рудами, а также углем и газом. Густо развитая речная сеть определяет климатические условия регионов станы. На юге страны климат позволяет заниматься сельским хозяйством, так по составу почвы только 15 % территории Канады пригодны для выращивания сельхоз культур.