Помогите дописать слова в первом задании

Литература
Помогите дописать слова в первом задании
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Автор: Гость
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Гость:
Пес Волк Лягушки Бык Кошка Он ? Уж Скворец
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