Сравни написание корня в однокоренных словах Почему подчеркни гласные в корне

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Сравни написание корня в однокоренных словах Почему подчеркни гласные в корне
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